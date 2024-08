Schwere Panne bei Luftbetankung: Tankausleger von Boeing KC-46 fällt ab

Vor der Küste von Kalifornien ist es zu einem schweren Zwischenfall bei der Luftbetankung von US-Kampfjets gekommen. Beteiligt war ein Boeing KC-46A Pegasus-Tankflugzeug (Kennzeichen WIDE12) sowie 2 Kampfjets vom Typ F-15 (NOBLE41 und NOBLE42).

Laut The Aviationist patrouillierten die Jets in einer Flugverbotszone. Diese wurde aufgrund eines Besuchs von US-Präsident Joe Biden in der Gegend verhängt.

➤ Mehr lesen: Deutscher Eurofighter führt Rekordflug durch

Boom

Bei dem Zwischenfall während einer Betankung wurde offenbar die Hydraulik des Tankauslegers (auch Boom genannt) der Pegasus beschädigt. Womöglich bei einer Kollision mit einem der Jets.

Das führte dazu, dass eine Luftnotlage erklärt wurde. Die KC-46 startete zuvor von der Travis Air Force Base in Kalifornien, wohin sie auch für die Notlandung zurückkehrte. Laut einer offiziellen Mitteilung des Stützpunktes musste das Flugzeug dort mit ausgefahrenem Boom landen. Ein Teil davon fiel dabei aber in ein Gebiet nahe dem Landeplatz.

Fotos zeigen offenbar das beschädigte Flugzeug bzw. den Boom nach der Landung. Die Authentizität dieser Bilder wurde allerdings noch nicht offiziell bestätigt.