Deutscher Eurofighter führt Rekordflug durch

Noch nie war ein Kampfjet vom Typ Eurofighter Typhoon so lange in der Luft. Möglich wurde das durch Luftbetankung.

3 deutsche Eurofighter Typhoon haben vergangene Woche einen Weltrekordflug durchgeführt. Die Jets waren insgesamt 10 Stunden und 31 Minuten in der Luft und sind dabei von Japan nach Hawaii geflogen. Möglich wurde das durch Luftbetankungen, die durch ein externes privates Unternehmen durchgeführt wurden. Zum Einsatz kam dabei der Flugzeugtyp KC-135 Stratotanker vom Unternehmen Metrea.

“Nie zuvor ist ein Eurofighter am Stück länger in der Luft gewesen”, hieß es danach auf dem X-Account der Luftwaffe. “Nach 10 Stunden und 31 Minuten setzte der Kampfjet gerade um 0:33 Uhr Ortszeit auf der Hickam Air Force Base in Pearl Harbor auf”, wird auf dem offiziellen X-Account berichte.