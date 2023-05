Boeings Stealth-Kampfdrohne MQ-28 Ghost Bat zeigt sich in den USA

Boeing bestätigte laut einem Bericht bei Breaking Defense , dass die Drohne in den USA eingetroffen ist. Weitere Details für wen oder zu welchem Zweck verriet das Unternehmen jedenfalls nicht. Das Unternehmen verwies hier auf die US Air Force .

Boeing hat auf seinen Social-Media-Accounts ein Foto der Stealth-Kampfdrohne MQ-28 Ghost Bat veröffentlicht. Daneben ist die MQ-25 Singray zu sehen. Zwar verriet Boeing nicht, wo das Bild aufgenommen wurde, laut einem Bericht bei The Drive handelt es sich um den MidAmerica Airport außerhalb von St. Louis im Bundesstaat Missouri .

Drohne kommt aus Australien

Die Ghost Bat wurde gemeinsam mit der Royal Air Force in Australien entwickelt. Laut Boeing ist es das erste Militärgerät seit über 50 Jahren, das in dem Land entworfen und hergestellt wurde.

Die Drohne ist dafür konzipiert, neben bemannten Fliegern zur Unterstützung eingesetzt zu werden. Diese Funktion wird "Loyal Wingman" genannt. Mithilfe von künstlicher Intelligenz soll sie aber auch unabhängig eigenständige Missionen durchführen können.

Einer der Vorteile einer solchen Drohne im Luftkampf: Es sind Manöver möglich, die ein Mensch aufgrund der hohen G-Kräfte nicht machen könnte, ohne das Bewusstsein zu verlieren. Zudem können die Drohnen als Lockvogel eingesetzt werden, damit bodengestützte Luftabwehr auf sie aufschaltet und dadurch mit Antiradar-Raketen beschossen werden kann. Die USA haben diese Taktik mit menschlichen Piloten im Golfkrieg genutzt und "Here, Kitty Kitty" genannt.

Modulares Design

Eine Besonderheit der Ghost Bat ist ihr modulares Design. So kann die Nase je nach Einsatzzweck getauscht werden. Verschiedene Module können hier mit unterschiedlichen Sensoren oder Waffen ausgestattet werden. In einer Variante zeigte Boeing etwa ein Modell mit Infrarotsensor in der Nase.

➤ Mehr lesen: Türkei zeigt erstmals seine Stealth-Drohne ANKA-3