Botticellis Venus als virtuelle Influencerin sorgt für Kritik

Tourismus-Werbekampagne rund um Gemäldefigur kommt in Italien nicht gut an. Eine Weingut-Szene wurde in Slowenien gedreht.

Das italienische Fremdenverkehrsamt Enit hat eine Werbekampagne mit der Venus des Renaissance-Meisters Sandro Botticelli als "Influencerin" und neue Tourismusbotschafterin des Landes lanciert. Die 9 Millionen Euro teure Kampagne mit dem Titel "Open to Meraviglia" ("Offen für Wunder") stellt eine Venus-Ikone in den sozialen Medien in Gestalt einer sprechenden "virtuellen Influencerin" samt Smartphone in den Vordergrund.

Im Jeans-Rock auf der Vespa

In einem Videoabschnitt verspeist die Venus am Ufer des Comer Sees ein Stück Pizza. Die Venus ist außerdem in einem Jeans-Minirock dargestellt, während sie auf einer Vespa fährt, im Hintergrund sind das Kolosseum und das Meer zu sehen.

Das Werbevideo wird auf Flügen der italienischen Airline Ita Airways und auf europäischen Bahnhöfen mit direkten Verbindungen nach Italien ausgestrahlt - also in Österreich, Frankreich, Deutschland und in der Schweiz.