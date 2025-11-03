Britische Unterwasserdrohne bekommt ultragenaue Quantenuhr

03.11.2025

Dadurch sollen die Navigationsfähigkeiten des autonomen Fahrzeugs verbessert werden.

Unbemannte Unterwasserfahrzeuge werden immer wichtiger. Auch die britische Marine hat derartige Drohnen im Test-Einsatz, seit Mai auch eine besonders große. Das Experimental Vessel (XV) Excalibur ist 12 Meter lang, 2 Meter breit und verdrängt 19 Tonnen. ➤ Mehr lesen: Fischer fangen rätselhafte chinesische Unterwasser-Drohne Benannt ist es nach dem Schwert des mythischen Königs Artus bzw. einem frühen bemannten britischen U-Boot, das 1968 verschrottet worden war. Vergangene Woche wurde es zusätzlich mit einer Quantenuhr ausgestattet, um seine Navigation zu verbessern, wie die Royal Navy in einer Presseaussendung bekannt gab.

Im Mai wurde das Unterwasserfahrzeug feierlich getauft. © LPhot Unaisi Luke / Royal Navy

Kein GPS-Signal Anders als andere Wasserfahrzeuge können sich U-Boote nicht vollständig auf Satellitensysteme zur Navigation und Zeitmessung verlassen. Bisher wurden mikrowellen-basierte Atomuhren eingesetzt, um dies auszugleichen. Sie bieten zwar Stabilität, weichen mit der Zeit aber immer stärker ab. Darunter leidet die Genauigkeit der Navigation, wenn kein GPS-Signal verfügbar ist. Im XV Excalibur wurde laut Hersteller Infleqtion daher zum ersten Mal überhaupt eine hochpräzise Quantenuhr eingesetzt. Sie enthält nicht wie vorherige Systeme vibrierende Quarzkristalle, sondern ein einziges Rubidium-87-Atom, wie New Atlas berichtet.

Das aktuelle Quantenuhr-Modell von Infleqtion. © infleqtion

Eine Sekunde Abweichung nach 30 Milliarden Jahren Die Leistung der Tiqker genannten Uhr entspricht vergleichbaren Geräten in Labor-Settings. Das heißt, sie weicht nur alle 30 Milliarden Jahre um eine einzige Sekunde ab. Zum Vergleich: das Universum ist schätzungsweise 13,8 Milliarden Jahre alt.