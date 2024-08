“Britischer Bill Gates” verschollen, nachdem Superyacht gesunken ist

Am Montag war die 56 Meter lange Segelyacht "Bayesian" in sizilianischen Gewässern gekentert. Nun sucht man nach Überlebenden.

Rettungskräfte haben die Suche nach dem britischen Tech-Milliardär Mike Lynch und fünf weiteren Vermissten nach dem Untergang einer Luxusyacht vor Sizilien am Dienstag wieder aufgenommen. Die unter britische Flagge fahrende, 56 Meter lange Segelyacht „Bayesian“ war am Montag vor dem Hafen von Porticello auf der italienischen Insel in einem Sturm mit 22 Menschen an Bord gekentert. 15 wurden gerettet, darunter Lynchs Ehefrau Angela Bacares, auf die das Schiff zugelassen ist. Der aus Antigua stammende Schiffskoch konnte nur noch tot geborgen werden.

Spezialtaucher untersuchten Schiffswrack

Unter den Vermissten sind auch Lynchs 18-jährige Tochter, der Morgan-Stanley-Manager Jonathan Bloomer und Chris Morvillo, ein Anwalt der Großkanzlei Clifford Chance, die Lynch in einem Verfahren in den USA vertreten hatte, sowie deren Ehefrauen, wie der Chef des Zivilschutzes auf Sizilien, Salvatore Cocina sagte. „Die Befürchtung ist, dass sie im Boot eingeklemmt wurden“, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Spezialtaucher waren am Montag in einer Tiefe von 50 Metern zu dem Wrack vorgedrungen, der Weg weiter in das Schiff sei aber durch Gegenstände versperrt gewesen, erklärte die Feuerwehr.