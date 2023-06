Champions-League-Finale ließ Pornhub-Traffic sinken

Nur einige wenige Events sorgen bei den Streaming-Zahlen von PornHub für Einbrüche - darunter etwa Apples alljährliche Keynote oder Staffel-Premieren von Hit-Serien wie Game of Thrones . Doch auch Sport-Events beeinflussen immer wieder den Traffic des Porno-Streaming-Portals. Das war auch vergangenes Wochenende beim Champions-League-Finale der Fall, in dem Manchester City gegen Inter Mailand gewann.

Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Tag sank der PornHub-Traffic in Großbritannien während des Spiels um 17 Prozent. Danach stieg er wiederum um 8 Prozent an. Zum Vergleich: In Italien nahmen die Nutzerzahlen um 32 Prozent im Vergleich zum Durchschnittswert ab. Als das Spiel vorbei war, stieg der Traffic um 17 Prozent an.

Europaweiter Traffic-Einbruch

Insgesamt lag der Pornhub-Traffic in Europa während des Spiels 14 Prozent unter dem Durchschnitt. Italien verzeichnete den stärksten Rückgang, gefolgt von Norwegen, Belgien und Spanien.

Österreich liegt mit 10 Prozent im Vergleich zu anderen Ländern im Mittelfeld. Auch die Nutzer*innenzahlen in den Vereinigten Staaten fielen überraschenderweise um 8 Prozent verglichen mit einem Durchschnittstag auf PornHub.

➤ Mehr lesen: Suche nach “Zelda” schießt bei Pornhub in die Höhe