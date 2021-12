Die meistgesuchten Trends bei PornHub im Jahr 2021

Pornhub stellt seit mittlerweile 8 Jahren jedes Jahr die Suchtrends zusammen, die das Jahr dominiert haben. So hat das Porno-Portal auch 2021 die Haupttrends zusammengestellt. Die Trends sind meistens beeinflusst durch die Popkultur und anderen weltweite Events. Im Jahr 2018 landete etwa Fortnite unter den Top-Suchbegriffen, 2020 war es die Quarantäne.

Hentai regt die Fantasie an

2021 lautete der Suchtrend, der an erster Stelle landete: Hentai. Mit Hentai sind erotische Mangas und Animes gemeint. Darunter fallen zum einen im für japanische Anime „typischen“ Stil gehaltene Erotik, zum anderen erotische Darstellungen von bekannten Figuren aus Comics, Zeichentrickfilmen oder Videospielen. Ursprünglich stammten diese ausschließlich aus japanischen Vorlagen, doch das hat sich geändert.



Dass es Hentai bei Pornhub auf Platz 1 geschafft hat, lag vor allem am US-Publikum. Von dort kamen die meisten Zugriffe, doch Hentai lag in jedem Land zumindest unter den Top-10-Suchbegriffen des Jahres. Laurie Betito, klinische Psychologin und Sextherapeutin, sagt dazu: „Cartoons regen die Fantasie mehr an als normaler Porno. Sie erzeugen eine größere visuelle Stimulierung und Bandbreite bei Bewegungen, Farben und Gesichtsausdrücken. Weil es sich um keine echten Darsteller*innen handelt, kann man weiter gehen als in der Realität möglich. Hentai Pornos erzählen außerdem mehr Geschichten und Menschen sind von Kontext immer mehr angezogen.“