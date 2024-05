ChatGPT, Bing, Duckduckgo: Großflächiger Ausfall vieler Dienste

Am Donnerstag gibt es bei vielen Services rund um Microsofts Bing Probleme und Ausfälle.

Mehrere Suchmaschinen und KI-Dienste sind Donnerstagmittag von einem offenbar großflächigem Ausfall betroffen. Zu den betroffenen Angeboten zählen die Suchmaschinen Microsoft Bing , Ecosia und Duckduckgo . Probleme gibt es auch bei ChatGPTs Plus-Version , wenn man über sie das Web durchsuchen will, sowie Microsofts KI-Tool Copilot .

Ursache für die Probleme dürfte ein Ausfall der Bing-API sein, wie TechCrunch berichtet. Der Grund ist naheliegend, da alle betroffenen Dienste sie nutzen.

Was den Ausfall ausgelöst hat, war vorerst noch unklar. Von den betroffenen Diensten meldete sich Ecosia via X zu Wort, ging dort aber auf keine Details ein. So hieß es nur, man werde bald wieder verfügbar sein.