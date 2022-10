China plant Windfarm, die ganz Norwegen versorgen könnte

Wie Electrek unter Berufung auf einen Bericht von Bloomberg schreibt, soll die Windfarm in 75 bis 185 Kilometer Entfernung zur Küste in der Straße von Taiwan entstehen. Das Gebiet hätte einzigartige Voraussetzungen und konstanten, starken Wind, der zu einer Nutzungsrate von 43 bis 49 Prozent führen sollte. Die Windräder sollten sich damit 3.800 bis 4.300 Stunden pro Jahr drehen.

Rasanter Ausbau von Windkraft

China investierte in den vergangenen Jahren massiv in den Bereich Windkraft - ähnlich wie auch in Photovoltaik. Alleine im Jahr 2021 wurden in China Windkraftanlagen mit einer Leistung von 17 Gigawatt installiert - mehr als im Rest der Welt zusammengenommen in den vergangenen 5 Jahren.

Präsident Xi Jinping hat beim jüngsten Parteikongress die Wichtigkeit von erneuerbaren Energien betont. Trotz rasanter Fortschritte peilt China die CO2-Neutralität im internationalen Vergleich spät an, erst 2060.