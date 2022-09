"Nerven" aus Österreich machen Windräder effizienter

Vorstellen könne man sich das wie ein Nervensystem , heißt es auf Anfrage bei TTTech Industrial: "Das Gehirn - ein zentraler Computer - schickt Informationen an einzelne Systeme in der Windenergieanlage aus, z.B. die Rotorblätter, die sich je nach Windstärke drehen." Das PLS sei dafür verantwortlich, alle Steuerungskomponenten in der Windkraftanlage zu vernetzen . Die TTTech-Entwicklung macht dies auf besonders effiziente Weise.

Gespräche mit anderen laufen

"Unser Prozessleitsystem ist bislang in jeder Onshore-Windenergieanlagengeneration und seit Anfang des Jahres auch in sämtlichen Offshore-Anlagen integriert. Wir sind also in jeder Vestas-Anlage vertreten", sagt Thomas Berndorfer, Vorstandsmitglied von TTTech Industrial. Laut Vestas ermöglicht es die Lösung aus Österreich, bei der Entwicklung neuer Windenergieanlagenmodelle 70 Prozent der Systemarchitektur wiederzuverwenden.

Einen Exklusivvertrag hat Vestas bei TTTech Industrial nicht. Mit anderen Herstellern führe das Unternehmen aber vor allem Gespräche über die Anwendung der hauseigenen Edge-Computing-Plattform Nerve. Dabei werden Maschinendaten in den Anlagen gesammelt und selektiv auf eine Online-Plattform (Cloud) übertragen, um dem Betreiber eine Optimierung der Betriebseffizienz zu ermöglichen.

Energieversorger immer am aktuellen Stand

Wie Windkraft-Expertin Sabine Zerobin von der FH Wiener Neustadt erklärt, sind die genauen Abläufe bei der Steuerung von Windkraftanlagen üblicherweise ein gut gehütetes Geheimnis der Hersteller. Prozessleitsysteme sind meistens für die Steuerung und Regelung einzelner Windkraftanlagen zuständig. Als übergeordnete Ebene kommt meist ein Windpark-Management-System zum Einsatz. Dieses bildet auch die Schnittstelle zu lokalen Energieversorgern, die ständig darüber informiert werden, wie viel Strom in einem Windpark produziert wird.