Cyberangriff auf "Alles gurgelt" in Salzburg und Niederösterreich

Seit heute gilt in Österreich flächendeckend die 2G-Regelung. Ob für den Friseurbesuch oder das Konzert muss man Genesen oder Geimpft sein. Bis zum 6. Dezember gilt noch mit der Erstimpfung ein PCR-Test für den Zugriff, aber was, wenn der nicht rechtzeitig ankommt?

Nach dem holprigen Start von "Salzburg gurgelt" kommt es im Bundesland Salzburg erneut zu Verzögerungen bei der Auswertung von PCR-Gurgeltests. Das mit der Abwicklung der Tests beauftragte Eugendorfer Biotech-Labor Novogenia dürfte massiven Cyberangriffen ausgesetzt sein, berichtete das Land am Montag. Dabei seien die Testkapazitäten wegen der hohen Infektionszahlen bereits voll ausgelastet. Die Folge: Menschen müssen mitunter einige Tage lang auf ihr Testergebnis warten.

Gezielte Sabotage, auch Niederösterreich betroffen

Wie Novogenia berichtete, sei es in den vergangenen Tagen wiederholt zu mutmaßlichen Angriffen auf die IT-Infrastruktur von "Salzburg gurgelt" gekommen. Ziel der Attacken war es laut dem Labor augenscheinlich nicht, ins System einzudringen, sondern es mit so vielen Anfragen zu überlasten, dass es abstürzt. Expert*innen sprechen hier von einer sogenannten DoS-Attacke (Denial of Service). Dadurch sei die Möglichkeit, sich zu registrieren oder für Tests anzumelden zeitweise offline gewesen. Novogenia versicherte, intensiv an Verbesserungen zu arbeiten.