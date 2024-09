Cybertruck schafft Lade-Rekord in Bratislava

Im österreichischen Nachbarland wurde ein neuer Tesla-Laderekord an einer 600-kW-Ladestation aufgestellt.

In Bratislava wurde kürzlich eine brandneue 600-kW-Ladestation für Elektroautos eröffnet. Bei der Eröffnung stellte ein Tesla Cybertruck einen Lade-Rekord auf, indem er mit einer Maximalleistung von 405 kW aufgeladen wurde. Damit könnte man pro Stunde genug Saft für eine Reichweite von 1.659 Kilometer aufladen.

Ladet besser als bisher bekannt

In Anwesenheit prominenter Gäste eröffnete das Unternehmen Ejoin in der slowakischen Hauptstadt die neue Ladestation. Der Cybertruck wurde von der tschechischen Firma Cybertruck.cz zur Ladestation gebracht. Die hohe Ladeleistung von über 400 kW überraschte die Teilnehmer, da Tesla bisher nicht damit geworben hatte, dass der Cybertruck eine so hohe Ladegeschwindigkeit erreichen kann.

Berichten zufolge hatte der Cybertruck vor dem Laden nur noch 7 Prozent Akkuladung. Die maximale Ladeleistung wurde nur für kurze Zeit am Beginn des Ladevorgangs erreicht und fiel mit der Zeit immer weiter ab. Insgesamt hing der Cybertruck knapp über eine Stunde an der Ladesäule.

Doch selbst bei einem Ladestand von 99 Prozent nahm das Fahrzeug immer noch 32 kW von der Station auf. Solche beeindruckenden Werte waren bisher unbekannt, was darauf hindeutet, dass die Akkus des Cybertrucks möglicherweise leistungsfähiger sind, als bisher angenommen.

Rekord aus China

Die Ergebnisse zeigen allerdings auch, dass die Ladesäule mehr Energie liefern könnte, als der Cybertruck momentan aufnehmen kann. Den allgemeinen Laderekord hält bislang der Elektro-Minivan Li Mega aus China. Dieser erreichte mit seiner CATL-Batterie eine Spitzenladeleistung von mehr als 550 kW. Bis zu einem Ladestand von 60 Prozent wurden konstant mehr als 400 kW Ladeleistung gemessen.