Das sind die Weihnachtsangebote der Mobilfunker

Jedes Jahr setzen auch hierzulande Mobilfunkanbieter auf günstige Weihnachtstarife, um neue Kundschaft anzulocken oder die alte zu halten. Heuer ist der Preiskampf zwischen den Anbietern vor allem von Angeboten mit 5G-Netz und kostenlosen Smartphones wie dem iPhone 13 oder dem Samsung Galaxy S21 geprägt.

Wer genau wissen will, welcher Weihnachtstarif am besten zum eigenen Nutzungsverhalten passt, der kann auf der Vergleichsplattform tarife.at mittels Suchmaschine das beste Angebot ermitteln. Denn gerade bei Kombitarifen ist Vorsicht geboten, warnt die Preisvergleichsplattform in einer Pressaussendung vom Mittwoch. Häufig komme es Kund*innen günstiger Smartphone und Tarif separat voneinander zu erwerben. Am besten sei es daher, die Kosten auf die jeweilige Bindungsdauer herunterzurechnen. Wer dennoch ein Weihnachtsangebot nutzen möchte, der hat jedenfalls bis zum 31. Dezember Zeit. So lange sind die Tarife der heimischen Mobilfunkanbieter gültig.

Das sind die Weihnachtstarife der österreichischen Anbieter im Detail:

Drei, A1 und Magenta

Mit allen Weihnachtstarifen von Drei sparen sich Kund*innen die halbe Grund- und zugleich die Aktivierungsgebühr. Der Mobilfunkanbieter lockt mit Smartphones wie dem neuen iPhone 13, aber auch mit Android-Handys wie dem Samsung Galaxy A52s und S20 FE sowie diversen Xiaomi-Handys.

Beim Mobilfunkanbieter A1 erhalten Kund*innen ein 5G-Netz bei allen Smartphone-Tarifen, allerdings befristet. Die Tarife A1 Mobil S, M und L locken mit 10 GB Datenvolumen pro Monat. Wer seinen Tarif online anmeldet, der spart sich in der Weihnachtszeit zudem die Aktivierungsgebühr. Welche Smartphones bietet A1 heuer an? Zur Auswahl stehen das Samsung Galaxy S21, das iPhone 13 sowie das Xiaomi 11T und 11 Lite.

Auch Magenta verspricht 5G-Netz bei allen Smartphone-Tarifen. Im Rahmen der Weihnachtsaktion des Anbieters soll jeder, der nun einen neuen Vertrag abschließt und über ein entsprechendes Gerät verfügt, 5G empfangen. Aber Achtung: Das Angebot des Netzbetreibers ist befristet. Ab dem 10. Jänner 2022 gibt es für alte Verträge kein 5G mehr, wie die futurezone berichtet. Auch bei Magenta gibt es das iPhone 13, das Samsung Galaxy A52s sowie das Xiaomi 11T und Lite kostenlos zur Neuanmeldung. Wie bei den anderen Anbietern entfällt auch hier die Aktivierungsgebühr, wenn man sein Handy online aktiviert.

Das bieten die Diskonter

RedBull Mobile vergünstigt seinen Tarif „Core“ um 2 Euro und erweitert das Datenvolumen um 5 GB.

Bob lockt Kund*innen mit anderen Smartphones als seine Konkurrenz: Das Huawei nova 8i, das ZTE Blade V30 sowie das Xiaomi Redmi 10 erhält man bei einem Tarifabschluss gratis dazu.

Schließlich bietet auch Lidl Connect einen Weihnachtsbonus an. Jedes 6. Monat bei den Tarifen L, XL und XXL ist bei dem Diskont-Anbieter kostenlos.