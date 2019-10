Deadmau5 will Tesla Semi in mobiles Musikstudio verwandeln

Den Tesla Semi wird seit 2017 entwickelt und er soll die Lastfahrten revolutionieren, in dem er eine Reichweite von 482 km (mit kleinerer Batterie) bzw. 800 km (mit größerer Batterie) hat und der Branche rund 200.000 US-Dollar in Benzinkosten sparen würde, nachdem man in nur zwei Jahre in Betrieb hat.

Doch jetzt hat ein DJ den Semi Truck auch für andere Einsatzzwecke entdeckt, wie Electrek berichtet. Deadmau5 ist ein bekannter DJ und Produzent, seit 2015 Tesla-Besitzer. Nun hat er Gefallen gefunden am Prototyp des Tesla Semi. Er möchte sein mobiles Studio reinbauen lassen und damit 2021 auf Tour gehen.