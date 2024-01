Im Juni 2023 wurde der Chef der PLARF und 2 seiner Vertreter entlassen. Im Juli starb ein früherer hochrangiger Offizier der PLARF unter mysteriösen Umständen. Im Oktober 2023 wurde der chinesische Verteidigungsminister wegen Korruptionsvorwürfen seiner Position erhoben. Er hatte diese nur 7 Monate inne, nachdem im März 2023 sein Vorgänger in Pension gegangen ist. Am 29. Dezember 2023 wurden 9 chinesische Militärs ihrer Posten enthoben, wovon 5 mit der PLARF zu tun hatten. Ein paar Tage zuvor wurden öffentlich 3 hochrangige Manager von staatlichen Raketenherstellern entlassen.

Andere Theorien gehen von menschlichem Versagen, bzw. Schlamperei aus. So hat Chinas Präsident Xi Jinping in den vergangenen Jahren massiv Druck gemacht, um die PLA bis 2027 vollständig zu modernisieren. Das hohe Tempo könnte zu Flüchtigkeitsfehlern geführt haben.

Die Vermutung fällt in Folge auf die Dongfeng 5 (DF-5) . Die ballistische Rakete nutzt Flüssigtreibstoff und ist in Startsilos untergebracht. Ältere Modelle sind mit Nuklearsprengköpfen mit bis zu 5.000 Kilotonnen bestückt. Neuere Modelle haben die Option für Mehrfachsprengkörper (MIRV) . Eine Rakete hat dann 4 bis 6 Atomsprengköpfe mit 500 Kilotonnen geladen. Die Reichweite beträgt 13.000 Kilometer.

Um der Sache mit den wasserbetankten Raketen auf den Grund zu gehen, muss man erst wissen, um welche Raketen es sich überhaupt handelt. Offensichtlich müssen es Modelle mit Flüssigtreibstoff sein – sonst könnte man den Treibstoff nicht durch Wasser ersetzen. PLARF hat vermutlich mehr als 300 Marschflugkörper im Arsenal, die Flüssigtreibstoff nutzen, berichtet The Drive . Diese werden aber von Fahrzeugen gestartet und nicht aus Silos. Außerdem haben wenig Treibstoff, verglichen mit ballistischen Raketen. Da in dem Bloomberg-Bericht Silos im selben Atemzug genannt werden, dürfte es also nicht um Marschflugkörper gehen.

Denkbar ist auch, dass China ein Rotationsprinzip hat. Es könnten also zB. immer nur 20 Prozent der DF-5s betankt sein, um schnell reagieren zu können. Nach einer bestimmten Zeit werden die Tanks geleert und die nächsten 20 Prozent betankt. So sind immer ein paar Raketen sofort startbereit und es kommt zu einer gleichmäßigen Abnutzung. Das würde das häufige Ausspülen der Tanks erfordern, wobei, wenn es nicht richtig gemacht wird, Wasser zurückbleiben könnte.

Deshalb werden ballistische Raketen, die permanent einsatzbereit sein sollen, bevorzugt mit Festtreibstoff genutzt. Der hat den Nachteil, dass bei schweren Raketen der Verbrauch höher ist und der Tank wegen des größeren Drucks stabiler gebaut werden muss, was wiederum die Rakete schwerer macht. Raketen mit Flüssigtreibstoff haben also meist mehr Reichweite als Raketen derselben Größe mit Festbrennstoff.

Die PBVs werden fertig betankt in die Raketen installiert. Denn das Hantieren mit den hypergolen Treibstoffen ist gefährlich und das Betanken im Silo würde ziemlich lange dauern, wenn die PBVs schon in den Raketen verbaut sind. Stattdessen werden sie nach einer bestimmten Zeit, meist zwischen 5 und 7 Jahren, ausgebaut, inspiziert und gewartet . Dazu wird der Treibstoff abgelassen. Und hier hat womöglich die PLARF festgestellt, dass nur Wasser im Tank war. Sollte das bei einer ganzen Charge von PBVs passiert sein, könnten alle davon betroffenen Atomraketen unbrauchbar sein, weil die MIRVs nicht über den Zielen abgeworfen werden.

Der Theorie zufolge könnte aus Eile, menschlichem Versagen oder Schlamperei das PBV direkt nach dem Test ausgeliefert worden sein – also noch mit Wasser statt Treibstoff im Tank. Bei der Installation in die Rakete wäre das nicht aufgefallen, weil das PBV lediglich gewogen wird, um zu bestimmen, ob es ausreichend betankt wurde bzw. das Gewicht keinen Grenzwert überschreitet.

So hat China in den vergangenen Jahren auf „Launch on Warning“ (LOW) bei seinen Atomraketen umgestellt. LOW sieht vor, dass die eigenen Atomraketen gestartet werden, sobald anfliegende feindliche Atomraketen erkannt wurden. Die eigenen Raketen sind dann schon in der Luft und unterwegs zum Ziel, bevor die feindlichen Atomsprengköpfe einschlagen.

LOW ist mit Raketen mit Flüssigbrennstoff, die erst betankt werden müssen, aber schwer umzusetzen. Die amerikanischen Minuteman III, die Festbrennstoff nutzen, können innerhalb von Minuten aus den Silos abgefeuert werden - während die DF-5 eben 30 bis 60 Minuten betankt werden muss. Der Versuch, diese Zeit zu reduzieren, könnte zu den Flüchtigkeitsfehlern geführt haben.