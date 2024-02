Diebe stehlen 60 Meter hohe Antenne: Radiosender vor Aus

Ein kurioser Diebstahl in den USA führte dazu, dass eine Radiostation temporär den Betrieb einstellen musste. Kriminelle haben im Bundesstaat Alabama nämlich ihre 60 Meter hohe Mittelwellenrundfunkantenne (AM-Antenne) gestohlen. Opfer ist WJLX, ein Sender in Jasper im Bundesstaat Alabama. Davon berichten der Lokalsender WBRC sowie der britische Guardian.

"In all meinen Jahren, in denen ich in diesem Unternehmen und der Branche tätig bin, habe ich so etwas noch nie gesehen", erzählt Stationschef Brett Elmore dem Guardian. Ursprünglich ist es Arbeiter*innen aufgefallen, die rund um den Sender die Umgebung pflegen.

"Sie riefen mich an und sagten, der Turm sei verschwunden. Und ich sagte: ‚Was soll das heißen, der Turm ist weg?'", beschreibt Elmore den ungewöhnlichen Vorfall. "Seid ihr sicher, dass ihr am richtigen Ort seid", hat Elmore demnach noch gefragt.