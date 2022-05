Schramböck tritt per Facebook-Video zurück und erntet Häme

Zu viele kleinere und größere Pannen begleiteten die Amtszeit der ehemaligen A1-Chefin. Der Flop des "Kaufhaus Österreich" war jener, der die meiste Aufmerksamkeit erregte. Bei Erklärungen zum Swift-Zahlungssystem - Stichwort: Umgehungsmöglichkeit mittels Erlagschein - in der Diskussion um die Russland-Sanktionen trat sie jüngst ebenfalls in ein ziemlich tiefes Fettnäpfchen.

Spott und Häme

Die Gerüchte um den möglichen Rücktritt hatten in sozialen Medien bereits den ganzen Tag für Häme gesorgt. So fragte ein Nutzer, was nun aus dem "Kaufhaus Österreich" werden soll, andere machten Anspielungen auf ihre verschiedenen Fehltritte. So hatte sie einst Afrika als "Land" bezeichnet.