Drei kämpft mit Ausfällen bei Telefonie

Bei Drei sind Mittwochmittag die Dienste Voice over LTE und Voice over WiFi ausgefallen. An der Behebung wird gearbeitet.

Drei kämpft seit Mittwochvormittag mit einer Störung seiner Sprachdienste. Unter anderem beim Portal AlleStörungen gingen eine Vielzahl an Meldungen ein.

Konkret Betroffen sind Sprachdienste, wie der Mobilfunker auf Anfrage der futurezone erklärt. Kunden können aktuell nicht per Voice over LTE (VoLTE) oder Voice over WLAN telefonieren. Über die Gründe des Ausfalls gibt es keine Angaben, es werde mit Hochdruck an der Behebung gearbeitet.

Deaktivieren

Betroffenen Kunden können aber stattdessen nach wie vor über 3G oder 2G telefonieren. Falls das Smartphone nicht automatisch umschaltet, muss man es unter Umständen manuell deaktivieren. Unter iOS findet man die entsprechende Option für VoLTE unter "Mobiles Netz" und "Datenoptionen", wie Apple hier selbst beschreibt. Voice over LTE kann man ebenfalls deaktivieren.

Unter Android kommt es auf den jeweiligen Hersteller an, wo man die Funktionen deaktiviert. Zumeist finden sie sich aber unter Verbindungen und “Mobile Netzwerke”.