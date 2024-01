Dune 2 Popcorn-Kübel werden zur viralen Sensation

Der zweite Teil von Denis Villeneuves Neuverfilmung der Dune-Saga wird in Österreich erst am 15. März in die Kinos kommen, in den USA am 1. März, es gibt jedoch bereits Bilder von "Dune 2"-Merchandising-Artikeln. Besonders ein großer Behälter für Popcorn hat es Nutzer*innen von sozialen Medien offenbar angetan. Sein Design soll an einen aus dem Wüstensand des Planeten Arrakis auftauchenden Sandwurm erinnern.