Durchschlag des Koralmtunnels wird im Livestream übertragen

Auf der Baustelle des Koralmtunnels steht heute Mittwoch der nächste Meilenstein in der Geschichte des Milliardenprojekts an. Wie die ÖBB in einer Aussendung mitteilten, wird für Mittwochnachmittag der Durchschlag in der Nordröhre erwartet. In der Südröhre hatte man bereits im August 2018 den Durchschlag gefeiert.

Die Vortriebsarbeiten in der Nordröhre befinden sich bereits auf den letzten Metern, hieß es in der Aussendung. Vor 18 Jahren hatte man die ersten Probebohrungen für den Tunnel, der Kärnten und die Steiermark verbinden wird, vorgenommen. Wegen des Coronavirus wird es keine Veranstaltung vor Ort geben, im Internet ist aber ein Livestream vom Durchschlag zu sehen.