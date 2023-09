Dieses E-Auto fährt 2.573 Kilometer weit mit einer Ladung

99 Stunden im Hangar

Die Rekordfahrt fand am Flughafen Franz Josef Strauss in München in einem verlassenen Flugzeughangar statt. Ein Team von 7 Fahrer*innen wechselte sich am Steuer ab. Der bisherige Rekord wurde nach vier Tagen gebrochen, der Akku des muc022 war aber nicht leer, weshalb die Fahrt weiter ging. Nach 6 Tagen und netto 99 Stunden Fahrzeit war der Akku schließlich leer.

Jubel und Stolz

Der Verbrauch des muc022 von 0,6 kWh auf 100 Kilometer nimmt sich im Vergleich zu aktuell am Markt erhältlichen E-Autos fantastisch aus. Extrem effiziente Serienfahrzeuge kommen derzeit auf rund 13 kWh auf 100 Kilometer. Entsprechend groß ist die Begeisterung über den Erfolg. "Das reichweitenstärkste Elektroauto der Welt kommt aus München!", jubelt etwa TUM-Präsident Thomas F. Hofmann. Markus Blume, der bayerische Wissenschaftsminister Markus Blume sagt: "Wir sind stolz auf die Studentinnen und Studenten. Sie machen den einzigartigen TUM-Spirit aus."