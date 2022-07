E-Auto-Hersteller Polestar baut jetzt Baumhäuser

Die Volvo-Tochterfirma Polestar ist eigentlich bekannt für seine Elektroautos. Mit seinem neuen Projekt betritt der schwedische Automobilhersteller allerdings unbekanntes Terrain.

Er hat vor Kurzem bekanntgegeben, ein Luxus-Baumhaus gebaut zu haben. „KOJA“, ein vom finnischen Designer Kristian Talvitie entworfenes Baumhaus, soll „eine neue Vision nachhaltigen Reisens“ darstellen, heißt es in einer Presseaussendung.

Designsprache von E-Autos

KOJA ist an einem Baumstamm knapp unterhalb der Baumkrone befestigt. Es verfügt über eine verglaste Panoramafassade, sein Interieur erinnert an die Designsprache der Polestar E-Autos. Um den Entwurf des Baumhauses in die Realität umzusetzen, habe der Designer eng mit dem Polestar Design-Team in Schweden zusammengearbeitet, erklärt der Autobauer.

Ein Prototyp des kleinen Baumhauses wurde bereits in Finnland gebaut und kann im Rahmen der Fiskars Village Art & Design Biennale bis September 2022 besichtigt werden. Ob das Baumhaus in Serie geht oder nur ein Prototyp bleibt, ist bis dato unklar.