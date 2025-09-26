Kurioses Experiment: E-Auto schießt Akku wie eine Rakete heraus
Zwar sind Brände von E-Autos sehr selten (gemessen pro zurückgelegtem Kilometer sogar seltener als bei Verbrennern), dennoch ist es gut, auf einen solchen Fall vorbereitet zu sein. Chinesische Entwickler haben eine kuriose Lösung zur Vermeidung von Bränden bei Elektrofahrzeugen vorgestellt.
Dabei wird der Akku im Fall eines Brandes explosionsartig vom Auto weggeschleudert, um die Insassen vor möglichen Bränden oder Explosionen zu schützen. Der Vorgang ist vergleichbar mit dem Auslösen eines Airbags
Ein Demonstrationsvideo, das in China viral ging, zeigte, wie die Batterie aus einem SUV herausgeschossen wird. Im Auto ist dann offenbar noch eine spezielle Decke vorhanden, mit der man den brennenden Akku abdecken kann.
Schwachstellen
Das Konzept hat ein paar offensichtliche Schwachstellen. So stellt ein brennender Akku, der mit hoher Geschwindigkeit durch die Luft geschleudert wird, eine nicht unerhebliche Gefahr für die Umgebung dar. Was etwa, wenn sich an der Stelle andere Autos, Fußgänger oder Radfahrer befinden?
Eine weitere Frage, die sich stellt, ist, wie effektiv das System bei einem Unfall tatsächlich wäre. Wenn nämlich durch den Aufprall die Karosserie beschädigt werden würde, könnte das Auswerfen der Batterie schlichtweg dadurch verhindert werden.
Autohersteller distanzieren sich
Die Testdemonstration fand offenbar am 19. September 2025 während einer Konferenz in China statt, die sich mit der Technologie des Batterieauswurfs beschäftigte. Das Testfahrzeug war ein iCar 03T, ein Modell von Chery, deren Hersteller sich allerdings klar von dem Versuch distanzierte und betonte, dass dieser nichts mit ihrer Marke zu tun habe. Ebenso wurde eine mögliche Kooperation mit dem Joyson-Konzern dementiert.
