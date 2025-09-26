Kurioses Experiment: E-Auto schießt Akku wie eine Rakete heraus

Auf einer Konferenz in China wurde ein zweifelhaftes Konzept zur Verhinderung von E-Auto-Akkubränden gezeigt.

Zwar sind Brände von E-Autos sehr selten (gemessen pro zurückgelegtem Kilometer sogar seltener als bei Verbrennern), dennoch ist es gut, auf einen solchen Fall vorbereitet zu sein. Chinesische Entwickler haben eine kuriose Lösung zur Vermeidung von Bränden bei Elektrofahrzeugen vorgestellt.

Dabei wird der Akku im Fall eines Brandes explosionsartig vom Auto weggeschleudert, um die Insassen vor möglichen Bränden oder Explosionen zu schützen. Der Vorgang ist vergleichbar mit dem Auslösen eines Airbags

Ein Demonstrationsvideo, das in China viral ging, zeigte, wie die Batterie aus einem SUV herausgeschossen wird. Im Auto ist dann offenbar noch eine spezielle Decke vorhanden, mit der man den brennenden Akku abdecken kann.