Extremer Hall: So klingen E-Gitarren im verlassenen Atomkraftwerk

Diesmal unter den Videos der Woche: Musik in Zwentendorf, ein Wolf im Wald und der Rückwärtsgang beim Passagierjet.

Verlassene Orte üben generell für viele Menschen eine Faszination aus. Einen ganz besonderen verlassenen Ort findet man auch in Österreich: Das nie in Betrieb genommene Atomkraftwerk Zwentendorf. Was vielen Menschen vielleicht nicht bewusst ist: Neben der speziellen Stimmung dort, haben die großen Hallen und Räume auch eine einzigartige Akustik.

Der YouTuber Paul Davis reiste nach Österreich, um sich im AKW Zwentendorf die E-Gitarre umzuhängen. Das Ergebnis ist faszinierend und stimmungsvoll.