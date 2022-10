Grindig oder süß? Lemur bohrt mit Riesenfinger in der Nase

Singende Teslaspulen

Teslaspulen erzeugen eigentlich hochfrequente Wechselspannung, können aber auch als eine Art Lautsprecher genutzt werden. Das sogenannte "Zeusaphon" oder auch die "singende Teslaspule" erzeugt Lichtbögen, die in verschiedenen Frequenzen schwingen. Diese werden dann so moduliert, dass sie für Menschen hörbare Töne erzeugen. Die dabei entstehende Lichtshow sieht man sich am besten im Dunkeln an.