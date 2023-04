Filmreifer Einbruch im Apple Store: Loch in Toilette geschnitten

Ein Coup wie aus einem Film: Aus einem Apple Store im US-Bundesstaat Washington wurden Geräte im Wert von 500.000 Dollar entwendet.

Um in den Laden zu gelangen, schnitten die Dieb*innen ein Loch in die Wand der Toilette eines angrenzenden Geschäftes - in das sie vorher eingebrochen sind. Der Besitzer teilte ein Foto der in Mitleidenschaft gezogenen Toilette auf Twitter.