Elon Musk will Sonderbehandlung von Apple-Chef

Elon Musk hofft darauf, den Apple-Chef Tim Cook davon überzeugen zu können, die App-Store-Steuer zu senken. Apples Beteiligung an In-App-Käufen beläuft sich nämlich auf bis zu 30 Prozent. Das soll sich nach Musks Wunsch zumindest für sein Portal X (Twitter) ändern. Anders als man es von Musk gewohnt ist, will er aber den freundlichen Weg der persönlichen Kommunikation gehen und sich mit Tim Cook austauschen, berichtet 9to5mac.

Aktuell können Twitter-Nutzer*innen über die iOS-App andere Twitter-Nutzer*innen abonnieren, um sie monatlich zu unterstützen. Da diese Abos auf das In-App-Kaufsystem von Apple basieren, nimmt Apple im Rahmen der App-Store-Richtlinien einen Anteil von 30 Prozent in Anspruch. Wenn es nach Musk geht, soll Apple diese Steuer künftig nur auf den X-Anteil an den Transaktionen einheben. Die Einnahmen, die an die Ersteller*innen von Inhalten gehen, sollen unangetastet bleiben.

Twitter soll laut Musk erst dann eine Beteiligung einheben, wenn sämtliche Auszahlungen an ein Konto 100.000 US-Dollar überschreiten. In dem Fall würde X dann 10 Prozent für sich einstreichen. Apple würde damit also in den meisten Fällen gar nicht mitschneiden.