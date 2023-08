Twitter-Abonnenten können ihren blauen Haken nun verstecken

Die Verifikations-Häkchen bei Twitter waren einst heiß begehrt - jetzt können Inhaber des Symbols stattdessen dafür sorgen, dass es nicht in ihren Profilen auftaucht. Die von Besitzer Elon Musk in X umbenannte Plattform gab die Möglichkeit am Mittwoch bekannt.

Die Bedeutung des Symbols mit dem weißen Häkchen auf blauen Hintergrund hat sich seit der Übernahme des Dienstes durch den Tech-Milliardär verändert. Früher zeigte es, dass der Inhaber eines Accounts prominent genug ist, dass es Twitter wichtig war, ihn zu verifizieren.

Unter Musk bekommen das genauso aussehende Zeichen stattdessen alle, die eine Abo-Gebühr bezahlen. Die Identität der Person wird dabei nicht geprüft. Die alten Häkchen wurden entfernt.

