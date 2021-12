Elon Musk ist "Person des Jahres 2021" des Time Magazine

Der reichste Mensch der Welt wurde von dem renommierten Magazin zur "Person of the Year 2021" gewählt.

Elon Musk, der CEO von Tesla und SpaceX wurde vom Time Magazine als Person des Jahres 2021 ausgezeichnet. Das hat das US-Magazin am Montag bekanntgegeben.

In dem Time-Artikel werden Musks Bemühungen in der Raumfahrt sowie seine Erfolge mit dem Elektroautobauer Tesla genannt. Dass er mit seinen Tweets die Aktienmärkte in Aufruhr versetzen kann, findet ebenso Erwähnung wie seine Visionen für eine Besiedelung des Mars.