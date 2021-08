Elon Musk sucht "Spaceport Mixologist"

Und was die Aufgabe sein wird? Cocktails mixen . In der Nähe der SpaceX-Hauptgebäude gibt es ein kleines Haus, das Elon Musk „ Starbase Tiki Bar “ getauft hat. Darin werden nach Dienstende Cocktails wie ein „ Test Pilot “ und „ Jet Pilot “ serviert.

Laut der Jobausschreibung sollte man mindestens 2 Jahre Erfahrung in Mixologie haben, mindestens 4 Stunden stehen können, starke Fähigkeiten der schriftlichen und verbalen Kommunikation haben und aufgrund der International Traffic in Arms Regulations (ITAR) US-Bürger*in oder eine US-Bewohner*in mit den entsprechenden Genehmigungen sein.

SpaceX braucht Personal. Vor allem beim Standort in Boca Chica, Texas , das der SpaceX-Chef Elon Musk zur Stadt „ Starbase “ umbauen will.

Der oder die neue „Spaceport Mixologist“ wird zukünftig eigene Theme-Cocktails kreieren. Vielleicht werden dann bald „Raptor-Shots“ und „White Marsians“ gemixt. Abgesehen von der Tiki Bar könnte die neue Mixkraft auch in einen der anderen Gastro-Betriebe von SpaceX arbeiten.

Am Gelände gibt es noch ein Restaurant und eine zweite Bar, die in einem der Türme ist, in denen die Starship-Prototypen gebaut werden. Diese „High Bar“ hat einen 360-Grad-Rundumblick und einen Glasboden, durch den man runter in die Raketenfabrik sieht.