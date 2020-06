Elon Musk steht Schlange bei Tesla-Ladestation und quatscht mit Fans

Auch wenn man selbst Elektroautos herstellt, muss das eigene Fahrzeug irgendwann mal an die Steckdose. Und was passiert, wenn Elon Musk zu einer Supercharger-Ladestation kommt, an der kein Stecker frei ist?

"Er hat sich ganz normal in die Warteschlange eingereiht", schreibt Facebook-User Mark Sola in einem Posting. Er hat den Tesla-CEO bei einem Supercharger in Palm Beach, Florida angetroffen.