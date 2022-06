Elon Musk stellt sich Twitter-Mitarbeitern

Elon Musk soll bei einem für Donnerstag anberaumten Twitter-Meeting erstmals auf die Angestellten des Kurznachrichtendienstes treffen. Twitter-Chef Parag Agrawal kündigte das Treffen laut Business Insider am Montag in einem E-Mail an die Mitarbeiter*innen an. Musk soll dabei Fragen der Twitter-Belegschaft zur Übernahme beantworten, heißt es weiter.

Viele Fragen

Und die gibt es zuhauf. Viele Mitarbeiter*innen hatten Bedenken gegen die Übernahme angemeldet. Sie befürchten, dass das unberechenbare Verhalten des Milliardärs dem Unternehmen schaden könnte. Twitter-CEO Agrawal musste bereits kurz nach der Ankündigung des Kaufs des Unternehmens durch Musk die Belegschaft besänftigen. Musk hatte zuvor den Kurznachrichtendienst scharf kritisiert. Auch Stellenstreichungen standen zur Diskussion.

Streit um Fake-Accounts

Zuletzt drohte der Milliardär wiederholt damit den 44 Milliarden Dollar schweren Deal abzublasen. Hintergrund sind Zweifel an den Angaben von Twitter zur Anzahl von Spambots und Fake-Accounts.