Elon Musk schimpft gegen YouTube

Elon Musk hat sich auf ein neues Ziel eingeschossen. Am Dienstag postete der reichste Mensch der Welt mehrere Tweets, in denen er über Googles Videodienst YouTube schimpft. Dort sei “ nonstop Scam-Werbung ” zu sehen, schrieb der Tesla-Chef.

Zwar sind Schimpfwörter und “vulgäre Sprache” auf YouTube nicht grundsätzlich untersagt, allerdings können sie nur eingeschränkt monetarisiert werden. “Inhalte mit durchgängig derber oder vulgärer Sprache können als für Werbung nicht geeignet betrachtet werden”, so der Dienst in seinen Richtlinien. Für Musikvideos gelten allerdings andere Regeln: “Vereinzelte vulgäre Ausdrücke, beispielsweise in Musikvideos, führen nicht zwangsläufig dazu, dass keine Werbung eingeblendet wird”, so YouTube weiter.

Marke von Tesla wird missbraucht

Auslöser von Musks Aussage hinsichtlich der Scam-Werbung dürfte sein, dass die Marke seines Unternehmens Tesla für Solar- und Powerwall-Werbung anderer Firmen missbraucht wird. Darauf deutet ein Reply von Musk auf einen anderen User hin. Der Tesla-Chef wolle dies demnach stoppen.