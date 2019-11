Elon Musk twittert nach kurzer Pause wieder

Musk und seine Tweets

Mit seinen Tweets hat sich der Unternehmer in der Vergangenheit bereits einige Probleme eingehandelt. Im August 2018 sorgte er etwa mit einem Tweet für Wirbel, in dem er darüber sinniert hatte, Tesla von der Börse zu nehmen. An den Aktienmärkten sorgte das für Trubel, die SEC warf Musk Irreführung der Aktionäre vor. Er musste als Tesla-Aufsichtsratschef zurücktreten und bekam Auflagen für seine Äußerungen in Online-Medien.

Demnächst muss sich Musk wegen eines Tweets sogar vor Gericht verantworten. Ebenso im Sommer 2018 hatte er den britischen Höhlentaucher Vernon Unsworth als "Pädo-Typ" bezeichnet. Unsworth hatte ein von Musk angebotenes Mini-U-Boot zur Rettung der in einer Höhle eingeschlossenen Fußballmannschaft abgelehnt und das Angebot als "PR-Trick" bezeichnet.