Erste Fotos von Northrops Stealth-Drohne liefern Überraschung

Der US-Rüstungskonzern Northrop Grumman arbeitet seit einiger Zeit an der Entwicklung einer Stealth-Drohne, die ohne Crew zum "Collaborative Combat Aircraft" werden und Kampfjets bei Missionen unterstützen soll. Vom Model 437 wurden bisher nur Renderings gezeigt (siehe Titelbild). Die Spitze des Fluggeräts ist später in einem Werbespot von Northrop Grumman aufgetaucht. Das ganze Fluggerät hat man in Realität noch nie gesehen. Doch nun sind erste Bilder aufgetaucht.

