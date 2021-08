Kostenloses Clipart von Stein wird für 260.000 Euro verkauft

NFTs, Non Fungible Tokens, haben im vergangenen Jahr einen regelrechten Hype erlebt. Die auf einer Blockchain dokumentierten Zertifikate für virtuelle Objekte und digitale Kunstwerke erzielten Rekordpreise in Millionenhöhe. Davon profitieren nun auch NFTs, die lange vor dem Hype entstanden sind und bisher weitgehend unbeachtet blieben.

Darunter etwa das NFT-Projekt EtherRock, das 100 einzelne Bilder desselben Cartoon-Steins beinhaltet. Die 100 Steinbilder, von denen jedes in einer etwas anderen Farbe getönt ist, stammen ursprünglich aus einer urheberrechtsfreien Clipart-Datenbank und sehen, wie Motherboard anmerkt, so aus als seien sie in MS Paint überarbeitet worden.