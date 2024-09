EU gibt Startschuss für weltweit größtes Wellenkraftwerk

Beim OE35 handelt es sich um eine schwimmende Plattform mit einer Luftkammer und einer Turbine . Die Luftkammer ist nach unten offen, die Turbine befindet sich über dem Meeresspiegel. Kommt eine Welle, steigt das Wasser in der Luftkammer an. Die Luft wird komprimiert und strömt aus der Turbine, wodurch Strom erzeugt wird.

Die EU gab kürzlich das Ok für das knapp 20 Millionen Euro teure EU-Projekt namens WEDUSEA . Das dabei entwickelte Wellenkraftwerk OE35 soll in der Nähe des Orkney-Archipels ausgebracht und ans Stromnetz angeschlossen werden. Um die Zustimmung der EU zu erhalten, überprüfte ein Team unabhängiger Experten und Expertinnen die technischen und finanziellen Aspekte des Projekts.

Wellenkraftwerke vor der Küste Schottlands erzeugen im Winter die meiste Energie, da sich zu dieser Jahreszeit auch die Stürme häufen und der Wellengang stärker ist. Damit würden sie Solaranlagen komplimentieren, deren Energieausbeute im Winter am geringsten ist.

Kein Vergleich zu Windkrafträdern

Diesen Vorteil bieten auch Offshore-Windräder: Im Gegensatz zum Wellenkraftwerk OE35 haben moderne Windräder nicht nur eine Leistung von 1 Megawatt, sondern erreichen deutlich über 10 Megawatt. Das momentan leistungsstärkste Offshore-Windrad aus China erreicht sogar 20 Megawatt und liefert damit Strom für knapp 100.000 Personen.

Wellenkraftwerke eignen sich also primär für Orte, bei denen der Bau von Offshore-Windrädern nicht oder nur schwer möglich ist. Es wird allerdings geschätzt, dass das jährliche Produktionspotenzial von Wellenenergie weltweit 80.000 Terawattstunden beträgt. Das entspricht dem 10-Fachen des Stromverbrauchs.

Testbetrieb soll 2025 starten

Das Projekt befindet sich momentan in der Phase 1. In dieser wird das Wellenkraftwerk gebaut und an den Teststandort gebracht. Danach soll ein 2-jähriger Testbetrieb folgen, während dem man Daten für die Kommerzialisierung der Technologie sammeln will. Diese Testphase soll im Juni 2025 beginnen.