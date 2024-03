Bojenkraftwerke sollen Tausende Haushalte mit Strom versorgen

Das automatische Anpassen an den Seegang dient auch, um die Stromerzeugung zu verbessern. Wie die meisten Wellenkraftwerke ist C4 am Meeresboden verankert. Durch die Wellen wird der Schwimmer an der Befestigung auf- und abbewegt. Im Inneren wird diese Bewegung durch einen Generator in Energie umgewandelt.

C4 passt sich den Wellenbewegungen so an, dass es doppelt so hoch auf- und abschaukelt, wie die Amplitude der Welle ist. Das gelingt laut CorPower, weil es nicht genau mit der Bewegung der Welle mitgeht, sondern ein wenig hinterherhinkt und dadurch den Extraschub erhält, der in der Folge mehr Energie erzeugt. CorPower geht davon aus, dass ein Bojenkraftwerk mit dieser Technologie 300 Prozent mehr Energie erzeugt als ein herkömmliches Wellenkraftwerk.

Wartung Leistungssteigerung

Der Schwimmer der Boje ist 19 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 9 Meter. Für den Test wurde die maximale Bewegungsfähigkeit eingeschränkt. Daher konnten maximal 600 kW Leistung generiert werden.