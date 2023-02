Dieser riesige Staudamm ist auch eine Solaranlage

Ein Staudamm für ein Wasserkraftwerk ist in der Regel eine riesige Wand aus Beton. In der Schweiz wurde der Damm am Muttsee nun mit mehreren Tausend Solarpanels ausgestattet, um die Fläche zur Produktion grüner Energie nutzen zu können.

Mit seinen insgesamt 4.872 Solarmodulen kann das alpine Sonnenkraftwerk pro Jahr rund 3,3 GWh an Energie erzeugen. Die Leistung gibt der Projektbetreiber Axpo mit 2,2 Megawatt an. 50 Prozent der Leistung soll dabei im Winter produziert werden.