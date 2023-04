EU-Webseiten sind voll mit Links zu illegalen Film-Downloads

Die Webseiten der Europäischen Union sind seit einigen Monaten gespickt mit Links zu vermeintlich kostenlosen Film-Downloads. Vorrangig betroffen ist laut Torrentfreak aktuell die European Schools Education Platform.

Die Betrüger*innen nutzen dafür die frei zugänglichen Uploadwerkzeuge für Dokumente, um PDFs mit Beschreibungen wie "Kostenloser Download von John Wick Chapter 4" auf die Server der EU zu bringen. Googles Crawler nehmen diese Dateien in Folge in den Index auf, welche somit Teil der Suchergebnisse werden. Suchen Nutzer*innen in Google dann nach kostenlosen Film-Downloads, tauchen die Links der eigentlich legitimen Website Europa.eu relativ weit oben in den Suchergebnissen auf.

Die User*innen glauben dann womöglich, dass es sich hierbei um seriöse bzw. ungefährliche Links handelt. Konkret führen die Google-Suchergebnisse in den meisten Fällen aber zu PDF-Dateien, die wiederum Links zu dubiosen Seiten beinhalten. Auf diese Weise versuchen Kriminelle entweder an Zahlungsdaten der Nutzer*innen zu gelangen oder ihre Rechner mit Malware zu infizieren.

Hunderte Löschaufforderungen an Google

Zwar wurden zahlreiche PDFs inzwischen von den Mitarbeiter*innen der Kommission entfernt – eine Vielzahl von Dateien rutscht beim Durchforsten aber durch. Das führt dann dazu, dass Rechteinhaber sogenannte DMCA-Meldungen an Google senden, in denen mutmaßliche Urheberrechtsverletzungen gemeldet werden. Bereits 500 solcher Meldungen seien für diese Domain für Europa.eu, der offiziellen Website der EU, bereits eingegangen.