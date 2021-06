Moshe Vardi: „Ransomware ist genauso große Gefahr wie Piraterie“

Sollten KI-Lösungen daher zuerst in den USA reguliert werden? Ich würde weltweite Regeln anstreben. Das gilt neben der KI auch für weitere neue Technologien. Welche? Kryptowährungen, die von Cyberkriminellen zu Erpressungszwecken verwendet werden. Im 18. und 19. Jahrhundert gab es Piraten. Damals wurden internationale Verträge geschlossen, um Piraterie in allen Gewässern zu verbieten. Genau so etwas brauchen wir auch für Erpresser. Ransomware ist eine genauso große Gefahr wie Piraterie und dieses Problem können wir nur lösen, wenn wir internationale Regeln erlassen.

Ein heikles Thema sind Killerroboter und autonome Drohnen, die ohne Piloten fliegen und mit Waffen ausgestattet sind. Technologie ist wie ein schlimmes Kind. Diesem Kind müssen wir Grenzen setzen, aber auch etwas Freiheit geben. Selbst bei Killerrobotern fällt die Entscheidung schwer, wo diese Grenzen liegen sollen. Sollen Roboter erlaubt sein, die mit 360-Grad-Kameras ausgestattet sind und die nur der Verteidigung im Ernstfall dienen? Die EU-Kommission hat im März ein Regelwerk für KI vorgestellt. Ist Europa hier weiter als die USA? Ja, ist es. Aber die EU wird Fehler machen, weil die Technologie noch so neu ist, dass man Gesetze alle drei Jahre nachadaptieren muss. Außerdem ist eine Regulierung von KI in Europa politisch schwierig. Europa ist zwar eine große Wirtschaftsmacht, aber die Technologie, die reguliert werden soll, wird großteils in den USA entwickelt. Ich sehe da erhebliche Spannungen auf uns zukommen.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen beim Einsatz neuer Technologien?

Wir wissen, dass Technologie niemals neutral ist und der Einsatz immer problematisch ist. Wir müssen uns klar werden, was wir als Gesellschaft wollen und was nicht. Die Automatisierung wird weiter dazu führen, dass viele Jobs in der Mitte der Gesellschaft wegfallen werden. Bisher gab es Arbeitslosengeld, das Menschen auffängt, wenn es hart auf hart kommt. Doch diese Errungenschaft muss angepasst werden, wenn viele Jobs automatisiert werden. Ob dies mit einem Grundeinkommen für alle geschieht, wird man ebenso diskutieren müssen wie Regeln für künstliche Intelligenz. Dieser Bereich zeigt auf jeden Fall deutlich, wie sehr Technologie unser Leben beeinflusst.



2020 und 2021 sind Jahre, die stark durch die Corona-Krise beeinflusst worden sind. Was wird 2022 kommen?

Die Klimakrise und die ist weitaus schlimmer und sie wird schwer zu ignorieren sein. Wir waren in Texas eine Woche ohne Strom und das war nicht sehr angenehm. Technologie wird auch dabei helfen können, die Klimakrise zu stoppen. Ein erster Schritt könnte sein, dass wir auch in Zukunft nicht mehr jeden Tag physisch in die Arbeit fahren müssen, und somit CO2 einsparen. Aber auch die Datenzentren können durch Wind- und Sonnenenergie ohne Emissionen betrieben werden. Wir müssen auch hier den Weg rasch einschlagen, um ihn weitergehen zu können.

Moshe Vardi hielt dieses Jahr die „Vienna Gödel Lecture“ via Live-Stream an der TU Wien.