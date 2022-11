Die ÖBB verwenden Hightech-Brillen, die die Augenbewegungen der Verschubmitarbeiter*innen verfolgen. So sollen Unfälle vermieden werden.

Schnürlregen, brennende Hitze oder Schnee - für den Verschub der ÖBB spielt all das keine Rolle. Die Mitarbeiter*innen müssen nach draußen, Fahrzeuge entkuppeln, Waggons sortieren, den Betrieb am Laufen halten.

In einer 12-Stunden-Schicht kann viel passieren, 15 Kilometer legt ein*e Mitarbeiter*in in einer Nachtschicht zurück. Meist sind es Männer, die in den Verschubbahnhöfen arbeiten. Auf mehr als 2.500 Verschieber kommen nämlich nur 13 aktive Verschieberinnen.

Den Verschub kann man getrost als Knochenjob bezeichnen, die Kupplung der Waggons ist 25 Kilogramm schwer. Mit dabei ist immer mindestens ein “Hemmschuh” - Ein 5 Kilogramm schweres Metallteil, das auf die Schienen gelegt wird, um die einzelnen Waggons abzubremsen. Die Fahrzeuge selbst wiegen mehrere Tonnen, ein kleiner Fehler kann hier bereits schwere Verletzungen bedeuten.

Ablenkung als Grund für Unfälle

Um das zu verhindern, gibt es Florian Pfeffer, der für die Betriebssicherheit bei den ÖBB zuständig ist. “Im Durchschnitt ist jede tausendste menschliche Handlung eine Fehlhandlung”, erklärt Pfeffer. Im Umgang mit schweren Maschinen sei es dabei besonders wichtig, die Fehler auf ein Minimum zu begrenzen.

Pfeffer geht dafür laufend auf Fehlersuche. 2017 ergab so zum Beispiel eine ÖBB-interne neurowissenschaftliche Analyse, dass 75 Prozent der Fehler auf eine kognitive Ursache - sprich: Ablenkung - zurückzuführen waren. “Die Erkenntnis war, dass diese Ursachen sehr individuell sind. Das ist natürlich schlecht, weil es so keine Generallösung gibt, um die Sicherheit zu erhöhen”, meint der Sicherheitsbeauftragte.