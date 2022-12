Meta schickt bizarre Pakete an gekündigte Mitarbeiter

In dem Paket waren 2 Gummi-Emojis mit Bändern – einmal „Wow“ und einmal „traurig mit Träne“. Dem Paket lag kein Schreiben bei. Auf der Außenseite ist es mit „Leaver“ beschriftet – also Abgänger – sowie Motyls Name und Mitarbeiter-Nummer.

Motyl findet das Geschenk nicht lustig. Er glaubt, dass die Emojis Christbaumschmuck sind und es eine Art Abschiedsgeschenk für die Kündigung ist, die vor Weihnachten stattgefunden hat.

Kofferanhänger oder Trolling

Auf Twitter meinen ein paar User*innen, dass es Kofferanhänger sind. Meta würde damit sagen wollen: „Wir sind traurig, dass du gehst und wünschen dir viel Erfolg auf deinem weiteren Lebensweg.“ Viele sehen das Geschenk hingegen als sehr unpassend. Schließlich habe Meta ihn und Tausende andere gekündigt. Ein trauriges Emoji nachschicken, sei sadistisches Troll-Verhalten.

Manche glauben, dass Meta weder so böse noch unsensibel sein könnte, so etwas zu verschicken. Sie vermuten eher, jemand hat Motyls frühere Tweets zu seiner Kündigung gelesen und wolle ihn jetzt veräppeln. Motyl sagt aber, dass da Paket ganz sicher von Meta ist. Seine Mitarbeiter-Nummer sei korrekt und auch die Absende-Adresse.

Bizarre Pakete Teil 2

Das ist aber noch nicht das Ende der Geschichte. Eine Woche später hat Motyl weitere Pakete von Meta erhalten – und zwar gleich 4 Stück. Die großen Pakete hatten nur jeweils einen Inhalt: Ein Label, um das Paket zurückzuschicken.