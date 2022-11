Meta dreht Wissenschafts-KI Galactica nach 3 Tagen wieder ab

Fantastische Versprechungen

Wie MIT Technology Review berichtet, hatten zahlreiche Wissenschaftler*innen Galactica ausprobiert und äußerten öffentlich sowohl Enttäuschung darüber als auch große Sorge, dass dadurch wissentlich Falschinformationen verbreitet werden. Gerade für Expert*innen aus dem IT-Bereich war der Fehlschlag absehbar.

"Ich bin gleichzeitig verblüfft und nicht überrascht durch dieses Vorhaben", sagt etwa Chirag Shah, der an der Universität Washington an Suchtechnologien forscht. "Wenn es darum geht, diese Dinge zu demonstrieren, schauen sie so fantastisch, magisch und intelligent aus. Aber die Menschen begreifen es offenbar immer noch nicht, dass diese Dinge im Prinzip nicht so arbeiten, wie es der Hype darum darstellt."

Wahres und Falsches vermischt

Eine fundamentale Schwäche von Galactica war offensichtlich, dass es Wahrheit nicht von falschen Informationen unterscheiden konnte. Teilweise präsentierte es auf Suchanfragen gefälschte Fachartikel, teilweise wurden diese auch echten Autoren zugerechnet. Ein auf Twitter gepostetes Beispiel zeigt etwa, wie Galactica einen Wikipedia-Artikel über die Geschichte von Bären im Weltraum formulierte. Aufgrund von Absurditäten wurde das Meta-Programm bald mit Spott und Hohn überzogen.