Falschmeldung zu Elon Musks Tod lässt Tesla-Aktie fallen

Am Freitag hatte sich eine Falschmeldung über den Tod des Tesla-CEOs Elon Musk in den sozialen Netzwerken verbreitet. Dabei hieß es, Musk sei nach der Explosion einer Tesla-Fabrik ums Leben gekommen. Dazu wurden gefälschte "Screenshots" von Nachrichtenportalen geteilt, in denen es hießt, eine defekte Autobatterie sei Schuld gewesen. Diese Meldungen sind allerdings falsch und die Artikel sind nie auf den News-Seiten erschienen.