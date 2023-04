Feuer in Pariser Rechenzentrum legt Google-Dienste lahm

Der Ausfall eines Rechenzentrums in Paris sorgte dafür, dass über 90 Cloud-Dienste von Google in Teilen Europas offline sind. Seit Dienstagmorgen können die Services in den betroffenen Zonen Europe-West9a, West9b und West9c, also in Paris, nicht uneingeschränkt genutzt werden (mehr zu den Zonen hier).

Grund für den Ausfall ist laut Google-Statusmeldung ein Wasserschaden. Der Betreiber des Rechenzentrums, Global Switch, teilte in einem Statement mit, ein Feuer sei in einem Raum ihres Rechenzentrums ausgebrochen. Der Brand sei gelöscht, niemand wurde verletzt und man arbeite an der Wiederherstellung der Services.