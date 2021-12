Dramatische Luft- und Satellitenbilder zeigen Brände in den USA

Waldbrände haben im US-Bundesstaat Colorado Tausende Menschen in die Flucht geschlagen und Hunderte Gebäude zerstört oder beschädigt. In den Orten Louisville und Superior seien rund 34.000 Einwohner*innen aufgefordert worden, sich in Notunterkünften in Sicherheit zu bringen, teilte das Sheriff-Büro des Bezirks Boulder am Donnerstag (Ortszeit) mit.

Kleinere Grasfeuer hätten sich wegen extrem starker Winde in zwei größere Brände verwandelt, sagte Sheriff Joe Pelle vor Journalist*innen. Einer davon habe unter Kontrolle gebracht werden können, der andere habe sich aber rasend schnell ausgebreitet. Auf Bildern und Videos war zu sehen, wie die Flammen sich auf weihnachtlich geschmückte Häuser zubewegten und der Himmel sich wegen des Rauchs verdunkelte.

Dramatische Aufnahme aus der Luft

Auf Twitter wurde ein Video tausendfach geteilt, das an Bord einer Linienmaschine von einem Passagier aus gemacht worden ist. Es zeigt mehrere Brandherde in bewohntem Gebiet.