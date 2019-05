Game of Thrones: Sechstes und siebtes Buch sollen fertig sein

„Ich bin mir nicht sicher, ob ihr mehr wisst als ich, aber mir wurde gesagt, dass George bereits Buch sechs und sieben geschrieben hat. Und er wollte nie mehr als sieben Bücher schreiben. Er hat aber ein Abkommen mit David [Benioff] und Dan [Weiss], die Show-Runner der Serie, dass er die finalen Bücher nicht veröffentlichen wird, bevor die Serie vorbei ist“, so McElhinney auf der Epic Con (zu sehen in der Aufzeichnung ab 31:16 Minuten). „Wenn alles gut geht, werden wir in einem oder zwei Monaten vielleicht Buch sechs und sieben bekommen. Und es reizt mich zu erfahren, beispielsweise, was mit Barristan in den beiden letzten Büchern passiert.“

Serien-Schöpfer frühzeitig eingeweiht

Martin äußerte sich zuletzt im April zum Fortschritt der finalen Bücher und sagte, dass das Schreiben an „The Winds of Winter“ „zuletzt besonders gut gelaufen“ sei und diese „fertig sind, wenn sie fertig sind“. Er erzählte sowohl Benioff als auch Weiss bereits früh das von ihm geplante Ende für die Fantasy-Reihe, sodass diese es in jedem Fall in der TV-Serie verwenden könnten. Der Bericht über ein Abkommen zwischen Martin und den Serien-Schöpfern verwundert auch, da der Autor in der Vergangenheit mehrmals Andeutungen machte, er wolle zumindest „The Winds of Winter“ veröffentlichen, bevor die Handlung des Buchs in der Serie vorkommt.

Game of Thrones ist derzeit wohl eine der erfolgreichsten TV-Serien und wird kommende Woche mit der sechsten und finalen Episode der achten Staffel enden. Die HBO-Serie zog vor allem auf Torrent- und illegalen Streaming-Portalen ein großes Publikum an und stellte regelmäßig neue Rekorde auf. Derzeit sind drei weitere Serien-Ableger von Game of Thrones in Arbeit, die die Geschichte von Westeros - mit der Hilfe von Schöpfer Martin - weitererzählen sollen.