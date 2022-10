Seit Stunden sind die Online-Dienste von Garmin weltweit ausgefallen. Die Status-Website von Garmin zeigt an, dass alle Dienste betroffen sind: von Garmin Connect über Garmin Golf bis zu den Online-Funktionen einzelner Features. Ärgerlich für viele Sportler*innen ist, dass die Daten so nicht zwischen mehreren Geräten gesynct und auch nicht mit Apps wie Strava oder Runtastic synchronisiert werden können.

Die Ursache der Störung ist derzeit nicht bekannt. Garmin hat sich auf seinen Kanälen in den sozialen Netzwerken noch nicht dazu geäußert.

Cyberattacke im Jahr 2020

Die Situation erinnert an Mitte 2020. Cyberkriminelle hatten Garmin mit einer Ransomware-Attacke erwischt, was für einen Ausfall der Online-Dienste sorgte. Damals waren auch die Websites von Garmin betroffen, was aktuell nicht der Fall ist.

Die Cyberkriminellen sollen 10 Millionen US-Dollar Lösegeld verlangt haben. Ob Garmin bezahlt hat, ist bis heute nicht bekannt. Die Online-Dienste gingen nach 4 Tagen wieder online.